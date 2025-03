Les États-Unis s'apprêtent à dévoiler l'avion de combat le plus coûteux de l'histoire

Selon le Wall Street Journal, le président Donald Trump et le secrétaire à la Défense Pete Hegseth devraient annoncer prochainement ce qui pourrait s'avérer être l'avion de combat le plus onéreux jamais conçu. D'après des sources proches du dossier, il s'agirait d'un appareil hautement sophistiqué dont le coût unitaire s'élèverait à plusieurs centaines de millions de dollars.

Un investissement stratégique face à la Chine

L'armée de l'air américaine considère ce nouvel appareil comme un élément essentiel de sa stratégie de dissuasion face à la montée en puissance militaire de la Chine dans les décennies à venir. Cette initiative s'inscrit dans une volonté plus large du Pentagone de maintenir sa supériorité technologique face à ses rivaux géopolitiques.

Déploiement prévu pour la prochaine décennie

Ces avions pilotés devraient être déployés sur le terrain au cours de la prochaine décennie. Ils opéreront aux côtés de drones semi-autonomes, illustrant l'évolution des doctrines militaires vers des systèmes de combat mixtes combinant plateformes habitées et non habitées. Cette annonce intervient dans un contexte de tensions croissantes entre les États-Unis et la Chine, notamment autour de questions technologiques et militaires. Le développement de ce nouvel avion de combat témoigne de la priorité accordée par l'administration Trump au renforcement des capacités militaires américaines face à l'expansion de l'influence chinoise.