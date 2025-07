Les États-Unis saisissent 2 millions de dollars en cryptomonnaies liées au Hamas

Articles recommandés -

Le département américain de la Justice (DOJ) a annoncé ce mercredi une action de confiscation civile visant près de 2 millions de dollars en cryptomonnaies détenues dans des comptes Tether Limited et Binance Holdings LTD, liés à Buy Cash Money and Money Transfer Company, une entreprise de transfert d’argent basée à Gaza. Selon la procureure générale Pam Bondi, ces fonds soutenaient le Hamas. « Les organisations terroristes comme le Hamas s’appuient sur des réseaux pour financer leurs opérations meurtrières », a-t-elle déclaré, soulignant l’engagement des États-Unis à démanteler ces infrastructures.

BuyCash et son propriétaire, Ahmed Al-Qad, sont accusés d’avoir soutenu le Hamas, l’État islamique et des affiliés d’Al-Qaïda. En 2017, BuyCash a acquis des infrastructures en ligne pour l’État islamique, et en 2019, a transféré des fonds pour un affilié d’Al-Qaïda et des individus soutenant le Hamas. En juin 2021, Israël a saisi des comptes numériques liés au Hamas, dont un connecté à BuyCash. Les documents judiciaires révèlent qu’au moins 4 millions de dollars ont transité par ces comptes avant et après le 7 octobre 2023 pour financer le Hamas. « Le FBI agira avec force pour stopper ces fonds illicites », a affirmé Steven J. Jensen, du bureau de Washington.