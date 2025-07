Les États-Unis sanctionnent l’Autorité palestinienne pour atteinte à la paix

Articles recommandés -

Le Département d’État américain a annoncé des sanctions contre des responsables de l’Autorité palestinienne (AP) et de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), accusés de compromettre les efforts de paix. Ces mesures, interdisant aux personnes ciblées l’obtention de visas pour les États-Unis, visent les démarches de l’AP auprès d’institutions internationales comme la CPI et la Cour mondiale, ses allocations aux condamnés pour terrorisme et à leurs familles, ainsi que l’incitation à la violence, notamment dans les écoles.

« Il est dans notre intérêt de sécurité nationale d’imposer des conséquences à l’AP et à l’OLP pour non-respect de leurs engagements et pour avoir miné les perspectives de paix », indique le communiqué. Cette décision intervient dans un contexte tendu, alors que l’AP cherche à obtenir une reconnaissance internationale accrue, notamment à l’ONU, où 147 pays soutiennent déjà un État palestinien. Les États-Unis, alliés d’Israël, critiquent ces initiatives comme un obstacle aux négociations bilatérales.

Ces sanctions reflètent la position ferme de l’administration Trump contre toute action perçue comme favorable au Hamas ou à l’instabilité régionale, tout en accentuant la pression sur l’AP pour qu’elle réforme ses pratiques controversées.