Les États-Unis veulent intensifier leur guerre financière contre l’Iran

Le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent a appelé les alliés des États-Unis à intensifier leurs efforts contre les réseaux financiers iraniens, affirmant que Washington voulait frapper plus durement les circuits permettant à Téhéran de financer ses activités régionales.

S’exprimant lors d’une conférence internationale sur le financement du terrorisme après la réunion du G7 à Paris, Scott Bessent a exhorté les partenaires européens, asiatiques et moyen-orientaux à « agir pleinement » contre l’Iran. Il a notamment demandé de cibler les financiers iraniens, fermer les sociétés écrans, démanteler les réseaux bancaires clandestins et sanctionner les intermédiaires liés au régime iranien.

Le responsable américain a également annoncé une vaste révision du système de sanctions américain afin de le rendre plus efficace face aux nouvelles méthodes de contournement utilisées par l’Iran. Selon lui, le Trésor américain va supprimer certaines sanctions jugées obsolètes afin de permettre aux institutions financières de se concentrer sur les réseaux les plus sophistiqués de financement du terrorisme et d’évasion des sanctions.

Cette offensive financière s’inscrit dans le cadre du programme américain baptisé « Economic Fury », lancé par l’administration Trump pour asphyxier les réseaux économiques iraniens. Washington affirme avoir déjà gelé près d’un demi-milliard de dollars de cryptomonnaies liées au régime iranien.

Scott Bessent a toutefois insisté sur le fait que les sanctions devaient rester « ciblées » et destinées à modifier les comportements plutôt qu’à « punir les populations ». Il a averti que des sanctions maintenues trop longtemps sans ajustement pouvaient produire des conséquences imprévisibles sur plusieurs générations.

Ces déclarations interviennent alors que les tensions autour du détroit d’Ormuz et de la guerre entre Israël, les États-Unis et l’Iran continuent de peser lourdement sur l’économie mondiale et les marchés énergétiques.