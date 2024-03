Guerre à Gaza: les Juifs américains n'aiment pas que Trump leur explique "qui est un bon juif"

Depuis le début de sa carrière politique, Donald Trump joue sur les stéréotypes concernant les Juifs et la politique. En 2015, il avait affirmé à la Republican Jewish Coalition qu'ils voulaient "contrôler les politiciens". A la Maison Blanche, et à nouveau cette semaine, Trump a répété que les Juifs démocrates étaient "déloyaux envers leur foi" et "envers Israël".

De nombreux dirigeants juifs démocrates estiment que les derniers commentaires de Trump promeuvent des stéréotypes antisémites nuisibles, dépeignant les Juifs comme ayant des loyautés divisées et affirmant qu'il n'y a qu'une seule bonne façon d'être juif religieusement. "Cette escalade de la rhétorique est dangereuse et fausse", soutient le rabbin Rick Jacobs, président de l'Union pour le judaïsme réformé, la plus grande dénomination religieuse juive américaine. "C'est un moment où Israël a besoin qu'il y ait plus de soutien bipartisan."

Les commentaires de Trump faisaient écho au discours du leader démocrate de la majorité au Sénat Chuck Schumer, plus haut responsable juif du pays, qui avait vivement critiqué la gestion de la guerre à Gaza par le Premier ministre Benjamin Netanyahu. Schumer avait alors appelé à de nouvelles élections en Israël et averti que le bilan civil nuisait à la réputation mondiale du pays. "Tout Juif qui vote pour les démocrates hait sa religion", avait alors répliqué Trump lundi dans une émission de talk-show. "Ils haïssent tout ce qui concerne Israël." Une cascade de voix juives, de Schumer à la Ligue anti-diffamation jusqu'aux dirigeants religieux, ont dénoncé la déclaration de Trump.

Jeffrey Hert, expert de l'antisémitisme à l'Université du Maryland, n'est pas d'accord avec l'appel de Schumer pour un cessez-le-feu à Gaza, mais pense que la plupart des démocrates soutiennent Israël et estime qu'un second mandat de Biden serait meilleur pour Israël qu'un second mandat de Trump. "S'il perd l'élection de 2024, ses commentaires préparent le terrain pour rejeter la faute sur les Juifs pour sa défaite", a affirmé M. Herf. "Le résultat clair serait d'attiser les flammes de l'antisémitisme et d'affirmer que, une fois de plus, les Juifs sont coupables."

Selon Jonathan Sarna, professeur d'histoire juive américaine à l'université Brandeis, Trump tente de séduire les Juifs politiquement conservateurs, en particulier le petit segment orthodoxe en croissance rapide, qui voit Trump comme un défenseur d'Israël.

Dans le même temps, les démocrates sont confrontés à la tension entre leur électorat juif, qui est majoritairement pro-Israël, et leur aile progressiste, qui est davantage pro-palestinienne. M. Sarna a expliqué que même s'il peut sembler étrange d'accorder autant d'attention à des sous-sections d'une population minoritaire, "les élections en Amérique sont très serrées, et chaque voix compte".

"En insinuant que les bons Juifs voteront pour le parti qui est le meilleur pour Israël, Trump évoque le vieux trope antisémite de la double loyauté - une accusation selon laquelle les Juifs sont plus loyaux envers leur religion qu'envers leur pays, et ne sont donc pas dignes de confiance", a expliqué la rabbin Jill Jacobs, directrice générale de T'ruah, une organisation rabbinique de défense des droits humains, a déclaré que Trump "n'a pas à dicter qui est un bon Juif".

Selon l'enquête AP VoteCast menée en partenariat avec l'Université de Chicago NORC auprès des électeurs, 69% des électeurs juifs en 2020 ont soutenu Biden, tandis que 30% ont soutenu Trump, faisant des électeurs juifs l'un des groupes religieux où le soutien à Biden était le plus fort. De plus, 73% des électeurs juifs en 2020 ont estimé que Trump était trop tolérant envers les groupes extrémistes.