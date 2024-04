"Les Juifs me persécutent", déclare Kanye West visé par une nouvelle plainte

Le rappeur et homme d'affaires américain Kanye West est accusé d'avoir propagé des théories du complot antisémites au sein de l'école privée qu'il a fondée, la Donda Academy, située en Californie, ont rapporté les médias américains mardi soir. Un ancien employé de l’établissement a déposé une plainte devant un tribunal de Los Angeles, affirmant que West avait l'habitude de traiter les personnes de couleur de manière raciste et de chanter les louanges des nazis devant eux. Le rappeur aurait également menacé de licencier des employés parce qu'ils étaient "gros", et utilisé une rhétorique antisémite et anti-LGBT en présence d’élèves.

Dans le dossier d’inculpation de 47 pages, le plaignant, dénommé Trevor Phillips, affirme avoir entendu directement de la bouche de Kanye West des phrases telles que "les Juifs me persécutent" et "les Juifs volent tout mon argent". De plus, dans un texto envoyé à Phillips, le rappeur se compare à Hitler "sans les chambres à gaz". Lors d'une autre réunion à laquelle l'artiste avait été invité dans un hôtel de Malibu, il aurait fait l'éloge des nazis et déclaré qu'il détestait les Juifs. "Les Juifs travaillent avec Adidas pour geler mon argent", aurait-il dit.

https://twitter.com/i/web/status/1775467881414692929 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Alors que Kanye se considérait comme un dieu ou un roi, il était en réalité un tyran colérique, qui abusait mentalement et contrôlait ceux qui l'entouraient", indique la plainte déposée par Phillips. Ce dernier, qui a été licencié en août dernier, a affirmé que son travail pour West entraînait une détresse psychologique et mentale, de l'humiliation, de la colère et de l'angoisse. Il exige du chanteur 35 000 dollars de dommages et intérêts.