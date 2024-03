"Les Juifs qui votent pour les démocrates détestent leur religion et Israël", affirme Donald Trump

L’ancien président américain et candidat à la présidentielle 2024 s’en est pris au parti démocrate et aux juifs américains qui votent pour lui, lors d’une interview accordée à émission de radio. "Le parti démocrate déteste Israël. N'oubliez pas que lorsque vous voyez ces manifestations pro-palestiniennes, même moi je suis étonné du nombre de personnes qui y participent. Et des gens comme Schumer voient cela et pour lui, ce sont des votes. Je pense qu'il s'agit surtout de votes parce qu'il a toujours été pro-israélien. Aujourd'hui, il est très anti-Israël", a-t-il déclaré. "Toute personne juive qui vote pour les démocrates hait sa religion. Ils détestent tout ce qui concerne Israël et ils devraient avoir honte d'eux-mêmes", a-t-il ajouté.

https://twitter.com/i/web/status/1769825044878782820 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Ce n’est pas la première fois que Trump critique les Juifs qui votent démocrates. À l’occasion de ses vœux de Rosh Hashana (Nouvel an juif) publiés en septembre dernier sur sa plateforme Truth Social, Trump n’a pas manqué de fustiger la communauté juive avec le message : "Juste un petit rappel pour les juifs libéraux qui ont voté pour détruire l'Amérique et Israël parce que vous avez cru en de faux récits". "Espérons que vous avez appris de votre erreur et que vous ferez de meilleurs choix à l'avenir", avait-il ajouté avant de leur souhaiter une "bonne année".

Un an plus tôt, l'ancien président affirmait que les juifs américains n'appréciaient pas ce qu'il avait fait pour Israël. "Aucun président n'a fait plus pour Israël que moi. Il est cependant assez surprenant de constater que nos merveilleux évangélistes apprécient beaucoup plus cela que les personnes de confession juive, en particulier celles qui vivent aux États-Unis", avait-il écrit. "Ceux qui vivent en Israël, par contre, c'est une autre histoire - le taux d'approbation le plus élevé au monde, qui pourrait facilement être celui du Premier ministre ! Les Juifs américains doivent se ressaisir et apprécier ce qu'ils ont en Israël, avant qu'il ne soit trop tard".

Shawn Thew/Pool via AP

Auparavant, dans un entretien avec un journaliste israélien, le milliardaire avait déclaré que "les Juifs des États-Unis n'aiment pas Israël ou ne se soucient pas d'Israël". Lors d’une interview en 2021, il avait exprimé sa déception face à la réaction des juifs américains face à sa politique en tant que président, largement considérée comme pro-israélienne. Les juifs orthodoxes soutiennent majoritairement les Républicains tandis que les moins religieux supportent traditionnellement les Démocrates.