Les manifestations pro-palestiniennes s'intensifient dans les universités américaines malgré les arrestations

Les manifestations pro-palestiniennes dans les universités américaines ne montrent aucun signe de ralentissement alors qu'elles se sont propagées d'un bout à l'autre du pays ce week-end. Les arrestations et les interventions policières se sont poursuivies pour une nouvelle semaine tandis que les étudiants ont juré de rester dans des campements jusqu'à ce que leurs revendications soient satisfaites.

Les demandes des étudiants vont d'un cessez-le-feu dans la guerre entre Israël et le Hamas à des appels aux universités de cesser d'investir dans des entreprises israéliennes impliquées avec l'armée du pays, en passant par la fin de l'assistance militaire américaine à Israël. Les manifestations pro-palestiniennes se sont étendues aux campus universitaires à travers les États-Unis, attisées par l'arrestation massive de plus de 100 personnes sur le campus de l'université Columbia il y a plus d'une semaine.

Cependant, les interventions policières se sont poursuivies dans plusieurs campus samedi, notamment un confinement à l'université de Californie du Sud (USC) et une forte présence policière. Plus de 200 personnes ont été arrêtées dans une poignée d'écoles, dont 80 tard samedi soir à l'université Washington à St. Louis. Parmi les personnes arrêtées à l'université Washington figurait la candidate à la présidentielle du Parti Vert en 2024, Jill Stein. "Ils envoient la police anti-émeute et créent essentiellement une émeute dans une manifestation par ailleurs pacifique. C'est tout simplement honteux", a déclaré Stein dans un communiqué.

Dimanche, l'université de Californie du Sud, à Los Angeles, s'attendait à voir s'affronter deux types de manifestations. En effet, des groupes extérieurs au campus avaient prévu de se rassembler, les uns pour soutenir les campements pro-palestiniens, les autres pour s'y opposer. Ces manifestations, qui se déroulent dans tout le pays, ont attiré l'attention du président Joe Biden.

Le porte-parole de la Maison Blanche pour la sécurité nationale, John Kirby, a déclaré à ABC News dimanche que le président sait qu'il y a des sentiments très forts concernant la guerre à Gaza.

"Il comprend cela, il respecte cela et, comme il l'a dit à maintes reprises, nous respectons certainement le droit de manifester pacifiquement", a déclaré Kirby. "Les gens devraient avoir la possibilité d'exprimer leurs points de vue et de partager publiquement leurs perspectives, mais cela doit être pacifique."