"Les plans visant à reconnaître un État palestinien ont assassiné l’accord sur les otages" (Gideon Sa'ar à l'ONU)

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa’ar, s’est exprimé mardi avec force lors d’une conférence de presse à l’ONU à New York, avant une session du Conseil de sécurité sur la question palestinienne. Il a accusé des pays comme le Royaume-Uni, la France et le Canada, qui ont annoncé récemment leur intention de reconnaître un État palestinien cet automne, de saboter un potentiel accord de cessez-le-feu avec le Hamas. « Ces nations ont agi, même dans ce bâtiment, pour faire pression sur Israël plutôt que sur le Hamas pendant les jours cruciaux des négociations, en attaquant Israël et en annonçant la reconnaissance d’un État palestinien virtuel. Elles ont offert au Hamas des cadeaux gratuits et des incitations à prolonger la guerre », a-t-il déclaré, affirmant que ces actions ont « directement assassiné » les chances d’un accord sur les otages et d’un cessez-le-feu.

Par ailleurs, Gideon Sa’ar a dénoncé la « cruauté satanique » du Hamas et du Jihad islamique, qui détiennent encore 50 otages à Gaza, dont Evyatar David et Rom Braslavski, montrés dans des vidéos choquantes, émaciés et torturés. « Evyatar a été forcé de creuser sa propre tombe », a-t-il révélé, qualifiant ces actes de « sadiques » et de partie d’une campagne de propagande planifiée. Il a défendu les efforts humanitaires d’Israël, soulignant qu’aucun pays en guerre n’a fourni autant d’aide à Gaza sous de telles contraintes. Sa’ar a exigé une pression internationale sur Hamas pour libérer les otages et désarmer, avertissant que toute autre approche prolonge le conflit.