Les suspects du complot contre la Maison-Blanche visaient des élus soutenant Israël

De nouveaux éléments de l'enquête sur le projet d'attaque déjoué contre la Maison-Blanche révèlent que les suspects prévoyaient notamment de s'en prendre à des responsables politiques américains perçus comme proches d'Israël. Selon une plainte pénale déposée par le FBI, les cinq individus arrêtés dans cette affaire avaient discuté de l'utilisation de drones et d'armes à feu pour viser un événement de sports de combat organisé à proximité de la Maison-Blanche.

L'un des principaux suspects, Tycen Proper, aurait proposé dès le mois de mai de cibler la sénatrice républicaine Marsha Blackburn. Interrogé par ses complices sur les raisons de ce choix, il aurait affirmé que l'élue avait reçu des financements de groupes de soutien à Israël et qu'elle soutenait l'État hébreu.

Selon les documents judiciaires, Proper a ensuite partagé avec les autres membres du groupe des images de deux sénateurs et de deux représentants de la Chambre des représentants, accompagnées du message : "Ce sont les personnes sur lesquelles nous allons nous concentrer." Les enquêteurs indiquent que ces images provenaient du site TrackAIPAC.com, qui recense les contributions versées aux responsables politiques américains par des organisations pro-israéliennes.

L'enquête a également mis en lumière le caractère antisémite présumé du principal suspect. Lors de leurs auditions, son père et sa grand-mère ont déclaré aux enquêteurs qu'il avait récemment tenu des propos favorables à Adolf Hitler et publié des messages antisémites sur les réseaux sociaux.

Ces révélations interviennent quelques jours après l'annonce par le directeur du FBI, Kash Patel, du démantèlement du complot. Les autorités américaines avaient alors indiqué avoir empêché une attaque complexe qui devait combiner l'utilisation de drones explosifs, de tirs de précision et d'une seconde vague d'assaillants. Les investigations se poursuivent afin de déterminer l'étendue exacte du réseau et les motivations de l'ensemble des personnes impliquées.