"Libérez la Palestine" : un homme de confession juive agressé près d’une synagogue à Los Angeles

Un homme juif de 32 ans a été violemment agressé lundi soir à Los Angeles, alors qu’il quittait la synagogue « Adat Torah », située dans le quartier de Pico-Robertson, l’un des principaux foyers de la communauté juive orthodoxe de la ville. L’attaque, filmée par des caméras de surveillance, suscite une vive inquiétude dans un contexte de recrudescence des actes antisémites aux États-Unis.

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Selon les images diffusées sur les réseaux sociaux, l’agresseur est sorti de son véhicule avant de confronter la victime dans une ruelle sombre. Il l’a plaquée contre un mur, étranglée, puis projetée au sol. D’après le témoignage de la victime, l’assaillant a lancé « Libérez la Palestine » alors qu’il le maintenait à terre. Blessé, l’homme n’a toutefois pas été hospitalisé.

« J’ai cru que c’était la fin de ma vie », a confié la victime, enseignant et père de trois enfants, qui a souhaité garder l’anonymat par crainte pour sa sécurité. Depuis l’agression, il dit éprouver des difficultés à se rendre seul à la synagogue, tout en affirmant qu’il continuera à assumer pleinement son identité juive et à transmettre cette fierté à ses enfants.

La police locale a ouvert une enquête, sans encore confirmer officiellement le caractère antisémite de l’attaque. Toutefois, selon des responsables communautaires, les circonstances ne laissent guère de doute. « Il portait des vêtements religieux visibles, il était clairement identifiable comme juif », souligne un représentant de la Ligue contre la diffamation (ADL), qui s’attend à une arrestation rapide.

Le consul général d’Israël à Los Angeles évoque un climat délétère, nourri par les tensions liées au conflit au Moyen-Orient et amplifié sur les réseaux sociaux. Les organisations juives locales tirent la sonnette d’alarme : « Il y a désormais plus d’un incident antisémite par jour dans la région de Los Angeles », indiquent-elles, dénonçant une « normalisation » de ces actes.