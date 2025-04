"Liberté académique menacée" : Des professeurs de Harvard contestent les pressions financières de Trump

Selon le New York Times, l'Union nationale des professeurs, accompagnée de membres du corps enseignant de Harvard, a intenté une action en justice contre l'administration Trump suite à la menace de retirer 9 milliards de dollars de financement à l'université. L'administration Trump accuse l'université de laisser prospérer l'"antisémitisme" sur son campus. La plainte dénonce une utilisation abusive du pouvoir fédéral : "Cette action conteste l'usage illégal et sans précédent par l'administration Trump du financement fédéral et de l'autorité d'application des droits civiques pour saper la liberté académique et la liberté d'expression sur le campus universitaire", peut-on lire dans le document judiciaire.

Cette affaire s'inscrit dans un contexte tendu entre l'administration Trump et certaines institutions académiques américaines.

Les plaignants considèrent que cette démarche constitue une atteinte directe à l'indépendance des établissements d'enseignement supérieur et aux principes fondamentaux de liberté académique. Ils affirment que le gouvernement outrepasse ses prérogatives en utilisant le levier financier comme moyen de pression politique sur les universités.