Lindsey Graham, défend fermement Israël et avertit contre tout abandon américain

Le sénateur républicain de Caroline du Sud, Lindsey Graham, a prononcé un discours appuyé en faveur d’Israël et de sa guerre contre le Hamas, dénonçant les critiques croissantes visant l’État hébreu et mettant en garde contre les conséquences d’un désengagement américain au Moyen-Orient.

"Les Israéliens sont encerclés par des gens qui les tueraient tous s’ils le pouvaient"

“Israël se bat pour sa survie”, a affirmé Graham, rappelant que ses alliés sont “encerclés par des gens qui les tueraient tous s’ils le pouvaient”. Alors que certaines voix, y compris au sein du Parti républicain, appellent à réévaluer le soutien des États-Unis, le sénateur a rejeté toute comparaison morale entre Israël et ses ennemis.

“Je suis fatigué d’entendre le mot génocide. Si Israël voulait en commettre un, il en aurait les moyens. Mais il choisit de ne pas le faire. Le Hamas, lui, le ferait en trente secondes… s’il en avait la capacité”, a-t-il martelé.

"Israël une démocratie entourée de gens qui leur trancheraient la gorge si l’occasion se présentait"

Lindsey Graham a également critiqué certains républicains hésitants dans leur soutien, dénonçant une “confusion morale” au sein de son camp. “Israël est notre ami, le plus fiable au Moyen-Orient. C’est une démocratie entourée de gens qui leur trancheraient la gorge si l’occasion se présentait.”

Le sénateur a présenté l’enjeu comme une obligation morale pour les Américains et les chrétiens, allant jusqu’à invoquer une menace divine en cas d’abandon : “Si l’Amérique coupe les ponts avec Israël, Dieu coupera les ponts avec nous. Et nous ne laisserons pas cela arriver.”

"Israël n’est pas le méchant"

Terminant son allocution, Graham a salué l’engagement du président Donald Trump, qu’il a crédité d’avoir soutenu Israël “au moment le plus difficile depuis sa fondation”. Il a rappelé que l’attaque du 7 octobre constituait “la plus grande perte de vies juives depuis l’Holocauste” et s’est insurgé contre l’image négative désormais véhiculée par certains : “C’est ridicule. Israël n’est pas le méchant, c’est le gentil. Les vrais ennemis sont les islamistes radicaux qui tueraient tout le monde ici s’ils le pouvaient.”

Pour Graham, sa position reste claire : défendre Israël, dénoncer ses ennemis, et soutenir une politique étrangère alignée sur “les bonnes causes”, comme l’a fait, selon lui, Donald Trump, “à l’instar de Ronald Reagan”.