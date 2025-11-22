Lors d’une rencontre avec Donald Trump, Zohran Mamdani accuse Washington de financer le “génocide” à Gaza

Dans un retournement politique inattendu, le président américain Donald Trump et le nouveau maire élu de New York, Zohran Mamdani, se sont affichés vendredi dans une atmosphère étonnamment chaleureuse lors d’une rencontre au Bureau ovale. Après des mois d’invectives publiques — Trump qualifiant Mamdani de « radical de gauche » ou encore de « judéophobe » — les deux hommes ont, contre toute attente, trouvé un terrain d’entente.

Mamdani, 34 ans, démocrate socialiste et premier maire musulman de l’histoire de New York, avait sollicité ce tête-à-tête afin d’aborder trois dossiers prioritaires : le coût de la vie, la sécurité publique et la politique migratoire. Donald Trump, 79 ans, qui avait un temps menacé de couper des financements fédéraux à la ville, a pour sa part salué « une rencontre productive » et assuré que « le succès de New York profitait à tous ».

Devant la presse, Mamdani a toutefois réaffirmé une position qui le distingue frontalement de la Maison-Blanche : son accusation selon laquelle Israël « commet un génocide » à Gaza, financé en partie par l’argent du contribuable américain — une accusation rejetée avec force par Washington et qualifiée d’infamie par Jérusalem. Donald Trump n’a pas voulu s’y attarder, se contentant d’affirmer qu’il partageait avec Mamdani « un attachement profond à la paix au Moyen-Orient ».

Interrogé sur ses propos passés traitant Trump de « fasciste », Mamdani a esquivé avant que le président ne lance en riant : « Tu peux simplement dire oui, c’est plus simple », suscitant l’hilarité générale.

Pourtant, au-delà des sourires, les divergences demeurent profondes, notamment sur Israël, l’immigration ou les pouvoirs fédéraux. Reste que cette séquence marque une trêve inattendue entre deux adversaires idéologiques que tout opposait — sauf, affirme Trump, « la volonté commune de voir New York prospérer ».