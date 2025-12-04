Los Angeles : des manifestants pro-palestiniens font irruption dans une synagogue et menacent les fidèles

Une synagogue de Los Angeles a été la cible d'actes de vandalisme jeudi soir lors d'une manifestation pro-palestinienne. Des manifestants se sont rassemblés devant l'édifice religieux situé sur Wilshire Boulevard, dans le quartier de Koreatown, proférant insultes et cris à l'encontre des fidèles présents.

Les manifestants ont scandé des slogans tels que "La Palestine vivra pour toujours", "Arrêtez l'occupation", "Tueurs de bébés", ainsi que des injures antisémites. Certains d'entre eux ont pénétré à l'intérieur de la synagogue, prétextant que "ce n'est pas un jour saint aujourd'hui". Un vase aurait été brisé durant l'intrusion.

https://www.instagram.com/reel/DR0g7BLEgS4/?utm_source=ig_embed Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Des images montrent notamment un manifestant pro-palestinien circulant dans la synagogue avec un bébé en porte-bébé et un jeune enfant en poussette qu'il avait amenés à la manifestation.

Deux personnes ont été interpellées : l'une pour agression, l'autre pour vandalisme. La maire de Los Angeles, Karen Bass, a fermement condamné ces actes, les qualifiant d'"abjects et inacceptables à Los Angeles".

Cet événement s'inscrit dans une série d'incidents survenus en Californie ces derniers mois. En septembre dernier, un Israélien avait été agressé à Santa Monica par un groupe de manifestants pro-palestiniens. En juin, des manifestants masqués et brandissant des drapeaux avaient attaqué des soutiens d'Israël dans un quartier juif, devant la synagogue Adas Torah.

Il y a près d'un an, le ministre israélien de la Diaspora et de la Lutte contre l'antisémitisme, Amichai Chikli, avait adressé une lettre urgente au gouverneur de Californie et à la maire de Los Angeles pour alerter sur la recrudescence préoccupante d'actes antisémites dans la ville depuis le 7 octobre, évoquant notamment les manifestations violentes sur les campus universitaires qui avaient menacé la sécurité des étudiants juifs.