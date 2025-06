Los Angeles : dix arrestations après l'incendie de voitures autonomes lors d'émeutes

Les troubles se sont poursuivis lundi à Los Angeles, où des manifestants ont vandalisé et incendié plusieurs véhicules autonomes Waymo, le projet de voitures sans conducteur développé par Google. Dix personnes ont été arrêtées. Les manifestations contre la politique d'immigration de l'administration Trump ont débuté il y a trois jours. Le président Donald Trump a réagi aux violences en déclarant sur Truth Social que "la situation semble très mauvaise à Los Angeles". Il a renouvelé son appel au déploiement de la Garde nationale et exigé que les protestataires retirent les masques portés durant les manifestations.

Trump a accusé le gouverneur démocrate de Californie Gavin Newsom et la maire de Los Angeles Karen Bass d'avoir fait "un travail épouvantable" dans la gestion des troubles, affirmant qu'ils devaient "s'excuser". Le milliardaire Elon Musk a relayé ces critiques sur son compte Twitter. Le département de la Sécurité intérieure et le FBI ont déclaré : "La ville est assiégée par des criminels pillards - et nous rétablirons l'ordre dans la ville."

Les manifestations ont éclaté suite à la décision de la Cour suprême américaine d'autoriser la suppression du statut de protection temporaire pour un demi-million de migrants cubains, haïtiens, nicaraguayens et vénézuéliens. L'administration Trump recherche désormais des pays tiers susceptibles d'accueillir ces migrants qui ne peuvent retourner dans leur nation d'origine, notamment la Moldavie, le Kosovo et d'autres États des Balkans. Les autorités locales font face à une escalade des violences urbaines depuis le début de cette politique de reconduction aux frontières renforcée.