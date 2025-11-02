Mairie de New York : Barack Obama apporte son soutien au candidat controversé Zohran Mamdani

Dans un geste politique significatif, Barack Obama a personnellement contacté Zohran Mamdani pour saluer sa campagne et lui offrir son assistance s'il remporte l'élection municipale. L'information, révélée en premier par le New York Times, a été confirmée par l'entourage du candidat à la mairie de New York.

« Zohran Mamdani a apprécié les paroles de soutien du président Obama et leur conversation sur l'importance d'apporter un nouveau type de politique à notre ville », a déclaré Dora Pekec, sa porte-parole.

« Votre campagne était impressionnante à suivre », a déclaré Obama à Mamdani.

Ce dernier a remercié l'ancien président américain en lui confiant s'être inspiré de son discours historique sur le racisme, prononcé lors de sa première campagne présidentielle, pour rédiger son propre discours contre l'islamophobie.

L'appui d'Obama contraste avec la prudence affichée par d'autres figures nationales du parti. Zohran Mamdani, membre des Socialistes démocrates d'Amérique (DSA) – une frange considérée comme radicale et marginale –, peine à rassembler l'establishment démocrate. Les prises de position violemment anti-israéliennes de Mamdani demeurent un point sensible pour de nombreux responsables démocrates. Cette dimension explique en partie les réticences de l'establishment du parti à s'aligner ouvertement derrière sa candidature, malgré son avance dans les sondages.

Le sénateur Chuck Schumer, chef des démocrates au Sénat, refuse toujours de le soutenir, déclarant que lui et le candidat « poursuivent leurs discussions ». Hakeem Jeffries, chef de la minorité démocrate à la Chambre des représentants, n'a apporté son appui qu'au début du vote anticipé, après des mois d'abstention. L'essentiel du soutien national provient de la gauche du parti : le sénateur Bernie Sanders et la représentante Alexandria Ocasio-Cortez se sont publiquement engagés aux côtés de Mamdani.

Samedi, Mamdani a publié une vidéo en arabe destinée à mobiliser les électeurs de dernière minute avant la clôture du vote anticipé dimanche. Dans cette séquence, le candidat s'adresse aux électeurs en arabe, évoque son beau-frère originaire de Damas tout en admettant avoir besoin de « quelques cours supplémentaires » de langue arabe.

On l'y voit également visiter un stand de knafeh local, un drapeau palestinien flottant en arrière-plan, et réitérer ses arguments de campagne : baisse du coût de la vie et soutien aux petites entreprises.

Des positions controversées sur Israël

