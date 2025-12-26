Malgré sa posture anti-israélienne, la Colombie intègre un système de défense aérienne israélien

Alors que le président colombien Gustavo Petro s’est imposé ces derniers mois comme l’un des dirigeants les plus virulents à l’encontre d’Israël sur la scène internationale, la coopération militaire entre Bogota et l’industrie de défense israélienne se poursuit sur le terrain. Selon le site spécialisé latino-américain ZM, la Colombie est en train d’intégrer le système de défense aérienne Barak MX, développé par Israel Aerospace Industries (IAI).

Gustavo Petro a multiplié les déclarations hostiles envers Israël depuis le début de la guerre, accusant l’État hébreu de "génocide" et allant jusqu’à appeler à la création d’une armée destinée à "libérer la Palestine". En dépit de cette ligne politique, les forces armées colombiennes continuent de mettre en œuvre un contrat stratégique remporté par IAI en 2022, pour un montant de 131,2 millions de dollars.

D’après ZM, l’armée de l’air colombienne procède actuellement à l’intégration de la première batterie du système Barak MX. Cette phase inclut les systèmes de commandement et de contrôle ainsi que les radars. L’ensemble des batteries commandées doit être livré d’ici 2026, tandis que le déploiement opérationnel complet est prévu pour 2032. Les autorités colombiennes accordent une importance particulière à ce programme, tant pour ses capacités d’interception que pour la modernisation des moyens radar qu’il implique.

Le Barak MX est un système de défense aérienne modulaire conçu pour faire face à un large éventail de menaces, notamment les avions de combat, hélicoptères, drones, missiles de croisière et différents types de missiles sol-air et sol-sol. Il repose sur un centre de contrôle intelligent et éprouvé, permettant l’intégration de plusieurs types d’intercepteurs en fonction des besoins opérationnels.

Le système peut ainsi utiliser des missiles à courte portée (MRAD), capables d’intercepter des cibles jusqu’à 35 kilomètres, des missiles à moyenne portée (LRAD) couvrant jusqu’à 70 kilomètres, ainsi que des intercepteurs à longue portée (ER), dont la portée peut atteindre 150 kilomètres grâce à un propulseur additionnel et à des capacités radar renforcées.

Déjà adopté par plusieurs pays, dont la Thaïlande, l’Azerbaïdjan, la Slovénie et Chypre, le Barak MX est reconnu pour sa conception polyvalente. Selon IAI, sa configuration en réseau permet d’optimiser les coûts et l’efficacité opérationnelle, en offrant aux opérateurs la possibilité de choisir la réponse la plus adaptée à chaque scénario.