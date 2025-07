Mamdani visite une mosquée controversée de Brooklyn, quelques mois après l’appel de l’imam à l’anéantissement d’Israël

Articles recommandés -

Zohran Mamdani, candidat socialiste à la mairie de New York, est sous le feu des critiques pour avoir visité en janvier la mosquée de l’Islamic Society of Bay Ridge, à Brooklyn, cinq mois après un sermon incendiaire de l’imam Muhammad Al-Barr. Ce dernier avait appelé à « anéantir ceux qui ont occupé la Palestine », louant les « moudjahidines du Hamas » pour avoir surpassé les armées arabes des guerres de 1967 et 1973, selon le New York Post.

Mamdani, photographié aux côtés d’Al-Barr, avait écrit sur X : « C’était un privilège de participer aux prières du vendredi. » Cette visite ravive les accusations d’antisémitisme portées contre lui, notamment pour son soutien au mouvement BDS et son refus de reconnaître Israël comme État juif. Alors que sa victoire à la primaire démocrate le positionne comme favori, ses détracteurs, dont des figures républicaines, dénoncent un « danger » pour New York. Mamdani, qui condamne l’antisémitisme, insiste sur son combat pour les droits humains et l’égalité, mais ce scandale alimente un débat brûlant sur les tensions communautaires dans la ville.