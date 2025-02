Manifestation pro-palestinienne à l'Université Columbia, un enseignant blessé

Des dizaines de manifestants masqués et portant des keffiehs ont pris d'assaut une salle du Barnard College, institution affiliée à l'Université de Columbia, mercredi soir. Cette action visait à dénoncer la suspension de deux étudiants ayant distribué des tracts pro-palestiniens lors d'une intrusion en classe le mois dernier.

L'événement, orchestré par l'organisation Students for Justice in Palestine de Columbia, a rapidement dégénéré. Un employé de l'université a été physiquement agressé pendant les troubles et a dû être transporté à l'hôpital, selon les responsables de l'établissement.

"Les manifestants ont physiquement agressé un membre du personnel et ont même encouragé d'autres personnes à pénétrer sur le campus sans identification, montrant un mépris flagrant pour la sécurité de notre communauté," a déclaré Robin Levine, porte-parole du collège.

Les couloirs ont été envahis par des manifestants qui scandaient des slogans et utilisaient des mégaphones, créant une atmosphère chaotique dans l'enceinte universitaire. Face à cette situation, l'administration a tenté une médiation en proposant une rencontre avec les représentants des manifestants, à condition qu'ils retirent leurs masques et présentent leurs cartes d'étudiant.

Cette proposition a été rejetée, les participants répondant par des chants hostiles.

Des graffitis proclamant "Libérez la Palestine" ont été inscrits sur les murs du bâtiment. Les manifestants ont annoncé leur intention de poursuivre leur action jusqu'à ce que la direction engage des "négociations sérieuses".