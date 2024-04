Manifestations pro-palestiniennes : des dizaines d'arrestations à l'Université de New York

Des affrontements ont éclaté entre les forces de l'ordre et des manifestants à l'Université de New York après que la police a tenté d'évacuer une "zone libérée" anti-israélienne installée par des protestataires pro-palestiniens lundi soir, sur fond de signalements "d'incidents antisémites". Ces scènes se sont répétées dans plusieurs universités à travers les États-Unis, inspirées par les événements survenus à l'Université Columbia.

"C'est une répression vraiment scandaleuse de la part de l'université de permettre à la police d'arrêter des étudiants sur notre propre campus", a déclaré Byul Yoon, étudiante en droit à l'Université de New York. Des campements ont vu le jour dans des campus de Boston à Ann Arbor et Chapel Hill. Les étudiants affirment que les arrestations à Columbia n'ont fait que renforcer leur détermination à appeler leurs universités à se désengager d'Israël.

"Au cours des 72 dernières heures, des chapitres de SJP [Students for Justice in Palestine] à travers le pays ont explosé dans une féroce démonstration de force visant leurs universités pour leur complicité et leur profit sans fin tirés du génocide à Gaza et de la colonisation de la Palestine", a posté le groupe sur X.

En réponse aux campements, Hillel International, l'organisation faîtière des groupes juifs sur les campus, a appelé les administrateurs universitaires à prendre des mesures face aux manifestations, notamment en faisant "appliquer de manière agressive" leurs règles et en protégeant les espaces juifs.

"Les tactiques extrêmes de ceux qui créent ces campements et les manifestations qui y sont liées sont inacceptables à tous les niveaux", indique le communiqué de Hillel. "Elles nient aux étudiants l'accès à des possibilités d'apprentissage sûres et à la vie sur le campus. Elles violent de manière flagrante les politiques et règles claires des campus en toute impunité."

Pendant ce temps, l'Université de Californie du Sud a annulé tous les discours de remise des diplômes en réponse à sa décision d'interdire à sa major de promotion pro-palestinienne de prendre la parole lors de la cérémonie du mois prochain.