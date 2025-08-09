Marco Rubio accuse Emmanuel Macron d’avoir torpillé les négociations avec le Hamas

Articles recommandés -

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio a affirmé dans un entretien dans l'émission "World Over" que les pourparlers avec le Hamas se sont effondrés le jour où Emmanuel Macron a annoncé, de manière unilatérale, que la France reconnaîtrait un État palestinien.

Selon M. Rubio, cette déclaration, suivie par d’autres pays menaçant de reconnaître la Palestine en septembre en l’absence de cessez-le-feu, a envoyé un signal contre-productif au mouvement terroriste islamiste. « Si je suis le Hamas, je conclus qu’il ne faut pas accepter de cessez-le-feu, car nous pouvons être récompensés et considérer cela comme une victoire », a-t-il déclaré.

Pour le chef de la diplomatie américaine, ces messages, « bien que largement symboliques » aux yeux des dirigeants du Hamas, ont rendu « plus difficile » la conclusion d’un accord et l’instauration de la paix.

Les propos de Marco Rubio s’inscrivent dans un contexte diplomatique tendu, alors que plusieurs capitales européennes envisagent de reconnaître un État palestinien dans les prochains mois, indépendamment des avancées sur le terrain. Washington défend de son côté une approche conditionnée à un accord négocié entre Israël et les Palestiniens, estimant qu’une reconnaissance unilatérale risque de renforcer les positions les plus radicales et de retarder la perspective d’un règlement du conflit.