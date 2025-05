Marco Rubio défend la stratégie américaine à Gaza face aux questions du Sénat

Lors d'une audition devant la Commission des affaires étrangères du Sénat américain, le secrétaire d'État Marco Rubio a présenté la position de l'administration Trump sur le conflit à Gaza, tout en répondant à des questions pointues sur la stratégie israélienne et les initiatives humanitaires américaines.

S'exprimant sur la décision d'Israël de lever son blocus de 78 jours sur l'aide humanitaire pour Gaza, Rubio s'est dit "satisfait", tout en reconnaissant que "la petite poignée de camions entrés dans la bande de Gaza n'est pas suffisante". Il a toutefois assuré que sa compréhension de la situation laissait présager l'arrivée de "100 camions d'aide supplémentaires, sinon plus, dans les jours à venir".

Le chef de la diplomatie américaine a évoqué une récente rencontre avec des représentants du Programme alimentaire mondial (PAM) pour discuter des efforts visant à intensifier la distribution d'aide à Gaza.

Cette initiative a suscité des résistances parmi les organisations humanitaires qui estiment qu'elle "forcera le déplacement massif des Gazaouis vers le sud de Gaza", où seraient établis quelques centres de distribution d'aide. Ces organisations considèrent que les "critères stricts israéliens ne répondent pas à la gravité de la crise humanitaire".

Interrogé sur les objectifs américains, Rubio a réaffirmé que les États-Unis souhaitent la fin de la guerre à Gaza, "avec, espérons-le, l'élimination du Hamas". Il a justifié cette position en déclarant que "le peuple de Gaza mérite un avenir plus prospère et pacifique, qu'il n'aura jamais tant que le Hamas existera". Face aux questions concernant la stratégie militaire israélienne de raser la majorité des bâtiments gazaouis pour réoccuper et contrôler indéfiniment le territoire, Rubio a contesté cette caractérisation, affirmant qu'Israël "cible des éléments du Hamas". Il a également pointé du doigt le rôle du Hamas comme "obstacle" à plusieurs accords, expliquant que les dirigeants basés à Gaza ont à plusieurs reprises désavoué leurs négociateurs à l'étranger après que ces derniers aient conclu des accords avec les médiateurs.

Le moment le plus délicat de l'audition est survenu lorsque Rubio a confirmé que les États-Unis avaient demandé à plusieurs pays s'ils seraient disposés à accueillir temporairement des Gazaouis souhaitant quitter la région en raison de la guerre en cours. Il a cependant catégoriquement nié l'existence d'une initiative de "déportation".

Cette réponse a provoqué une question incisive d'un sénateur : "comment peut-on considérer ce plan comme "volontaire" si Israël coupe l'aide à Gaza et rase presque toutes ses structures, tandis que certains ministres israéliens promettent une présence permanente d'Israël dans la région ?"

"Vous ne voulez pas que des gens soient piégés là-bas... Ils peuvent vouloir y vivre à l'avenir, mais en ce moment, ils ne le peuvent pas... [alors] nous avons demandé à des pays, à titre préliminaire, s'ils seraient ouverts à accueillir des personnes — non pas comme une situation permanente, mais comme une transition vers la reconstruction", a répondu Rubio.

Lorsqu'on lui a demandé si la Libye figurait parmi les pays approchés, avec des informations selon lesquelles les États-Unis espéreraient qu'elle accueille un million de Gazaouis, Rubio a répondu qu'il n'avait pas connaissance de telles discussions.

Le secrétaire d'État a conclu en soulignant qu'à ce jour, aucun pays ne s'est porté volontaire pour ce plan, notamment parce qu'Israël a refusé de s'engager publiquement à permettre aux personnes qui partent de revenir ultérieurement.