Marco Rubio : des discussions avec l’Iran doivent inclure les missiles balistiques

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio a posé les lignes rouges de Washington en vue d’éventuels pourparlers avec l’Iran. Selon lui, des discussions ne pourront « mener à quelque chose de significatif » que si elles intègrent explicitement la question des missiles balistiques iraniens, en plus du dossier nucléaire.

Cette prise de position intervient alors que des informations en provenance de Téhéran évoquent la tenue prochaine de négociations à Mascate, capitale du Oman, un pays régulièrement cité comme médiateur discret entre Washington et Téhéran. Marco Rubio a toutefois tempéré ces annonces, affirmant que le lieu des discussions n’avait pas encore été définitivement arrêté et que les modalités restaient en cours d’élaboration.

Au-delà de la question logistique, le chef de la diplomatie américaine a insisté sur le périmètre des échanges. Pour les États-Unis, il ne saurait être question de limiter les discussions au seul nucléaire iranien. Le programme balistique de la République islamique, perçu comme une menace régionale majeure, doit faire partie intégrante de toute négociation sérieuse.

Marco Rubio a également tenu à envoyer un signal d’ouverture, soulignant que Washington ne ferme pas la porte au dialogue. « Si les Iraniens souhaitent se rencontrer, nous sommes prêts », a-t-il déclaré, laissant entendre que les États-Unis sont disposés à engager rapidement des discussions, y compris dès les prochains jours, si les conditions sont réunies.

Ces déclarations traduisent une volonté américaine de maintenir une pression diplomatique forte sur Téhéran, tout en laissant ouverte une voie de négociation encadrée. Elles soulignent aussi les divergences persistantes entre les deux pays sur l’agenda et les objectifs d’éventuels pourparlers, dans un contexte régional toujours marqué par de fortes tensions.