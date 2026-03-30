Marco Rubio : "Washington doit se préparer à la probabilité d’un rejet iranien de la diplomatie"

À Washington, Marco Rubio a appelé à la prudence face aux perspectives de négociation avec l’Iran, estimant que les États-Unis doivent se préparer à « la probabilité » d’un refus de Téhéran de s’engager dans une solution diplomatique. Cette mise en garde intervient quelques heures après des déclarations plus optimistes du président Donald Trump, qui évoquait la possibilité d’un accord rapide.

Interrogé sur ABC, Marco Rubio a reconnu des signaux nouveaux dans les échanges en cours avec les autorités iraniennes, évoquant des interlocuteurs adoptant un ton différent de celui observé par le passé. Washington entend ainsi tester la crédibilité de ces ouvertures et leur traduction concrète sur le terrain.

Mais le chef de la diplomatie américaine insiste sur la nécessité d’anticiper un scénario d’échec. « Nous avons affaire à un régime vieux de 47 ans », rappelle-t-il, soulignant que certains de ses responsables restent profondément hostiles à toute démarche de paix. Une réalité qui, selon lui, relativise les espoirs d’un changement rapide au sommet du pouvoir iranien.

Marco Rubio nuance ainsi l’idée d’un basculement politique déjà engagé, contrairement à ce que suggèrent certaines déclarations américaines récentes. Il estime que l’émergence d’une nouvelle direction plus pragmatique serait « une bonne nouvelle » pour l’ensemble de la communauté internationale, tout en restant incertain quant à sa concrétisation.