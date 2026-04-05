"Mardi, 20h, heure de l’Est !" : Donald Trump repousse son ultimatum envers l’Iran

Le président américain Donald Trump a décidé de repousser de 24 heures son ultimatum adressé à l’Iran, fixant une nouvelle échéance à mardi, 20h, heure de l’Est. L’annonce a été faite dans un message succinct publié sur sa plateforme Truth Social, confirmant un durcissement de la pression exercée sur Téhéran.

Dans un entretien accordé au Wall Street Journal, Donald Trump a réitéré ses menaces en cas d’absence d’accord. « S’ils ne font rien d’ici mardi soir, ils n’auront plus aucune centrale électrique et aucun pont ne tiendra debout », a-t-il déclaré, évoquant explicitement des frappes visant les infrastructures stratégiques iraniennes.

Cet ultimatum s’inscrit dans une stratégie plus large de Washington visant à contraindre l’Iran à rouvrir le détroit d’Ormuz, passage clé pour le commerce mondial de pétrole. La fermeture partielle de cette voie maritime par Téhéran constitue l’un des principaux points de tension dans le conflit actuel, avec des répercussions directes sur les marchés énergétiques et la stabilité régionale.

Ce n’est pas la première fois que le président américain ajuste le calendrier de ses exigences. Le 27 mars, il avait déjà accordé un délai supplémentaire de dix jours à l’Iran, repoussant une échéance initialement prévue début avril. Cette nouvelle extension traduit à la fois la poursuite de négociations en coulisses et la volonté de maintenir une pression maximale sur les autorités iraniennes.

Dans ce contexte, la rhétorique de Donald Trump reste particulièrement offensive, combinant ouvertures diplomatiques et menaces explicites d’escalade militaire. À l’approche de la nouvelle échéance, l’incertitude demeure quant à l’issue des discussions et aux conséquences d’un éventuel échec.