Marjorie Taylor Greene démissionne du Congrès après un profond différend avec Donald Trump

La députée républicaine Marjorie Taylor Greene a annoncé qu’elle quitterait la Chambre des représentants le 5 janvier 2026, mettant fin à un mandat marqué par la controverse et un profond différend politique avec le président Donald Trump. Figure emblématique du mouvement MAGA depuis 2020, Greene justifie son départ par un climat devenu « hostile », des menaces croissantes et la volonté de ne pas infliger à ses proches une primaire « douloureuse » déclenchée, selon elle, par Trump lui-même.

Pendant des années, la parlementaire de Géorgie a été l’une des alliées les plus ardentes du président républicain. Mais la relation s’est nettement détériorée ces dernières semaines. Le 7 novembre, Trump a brutalement retiré son soutien à celle qu’il surnommait désormais « Wacky Marjorie », allant jusqu’à la qualifier de « traîtresse » dans plusieurs messages publiés sur son réseau Truth Social. Le président américain lui reprochait notamment ses divergences publiques sur le dossier Jeffrey Epstein.

Dans son long message de démission, Greene souligne que « la loyauté doit être réciproque » et accuse Trump d’avoir créé un contexte politique devenu insoutenable. Elle affirme être la cible d’un déferlement de menaces depuis le début de leur différend, tandis que les républicains anticipent une primaire explosive pour les midterms.

La députée est également montée au créneau ces derniers jours sur l’affaire Epstein, insinuant que des pressions internationales – en particulier israéliennes – auraient empêché la publication de documents complets. Une affirmation rejetée par les experts et considérée comme sans fondement.