Melania Trump en contact avec Poutine pour réunir des enfants ukrainiens et leurs familles

La Première dame des États-Unis, Melania Trump, a révélé vendredi avoir établi un « canal de communication ouvert » avec le président russe Vladimir Poutine afin de venir en aide aux enfants touchés par la guerre entre la Russie et l’Ukraine.

Depuis le hall d'entrée de la Maison-Blanche, elle a annoncé que huit enfants avaient été réunis avec leurs familles au cours des dernières 24 heures. « Nous avons convenu de coopérer pour le bien de toutes les personnes affectées par ce conflit », a-t-elle déclaré, évoquant une « initiative bâtie sur un objectif commun et durable ».

Melania Trump a précisé qu’elle avait écrit à Vladimir Poutine pour l’exhorter à protéger les enfants victimes de la guerre, une lettre remise en main propre par le président Donald Trump lors de sa rencontre avec le dirigeant russe en Alaska, en août dernier.

Selon la Première dame, le Kremlin a répondu positivement et ses représentants travaillent directement avec l’équipe russe pour identifier et réunifier les enfants séparés de leurs familles. Elle a affirmé avoir reçu un rapport détaillé confirmant les retrouvailles récentes.

« L’âme d’un enfant ne connaît ni frontières ni drapeaux », a conclu Melania Trump, appelant à « construire un avenir où les rêves des enfants ne seront plus effacés par la guerre ».