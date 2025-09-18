Meurtre de Charlie Kirk : Trump désigne le mouvement "Antifa" comme organisation terroriste

Articles recommandés -

Donald Trump a annoncé mercredi soir qu'il désignait le mouvement "Antifa" comme "organisation terroriste", une semaine après l'assassinat du militant conservateur Charlie Kirk.

Dans un message publié sur sa plateforme Truth Social le président américain a écrit : « Je suis heureux d'annoncer aux nombreux patriotes des États-Unis que je désigne Antifa, une organisation gauchiste radicale, dangereuse et malsaine, comme organisation terroriste majeure. »

Trump a également déclaré qu'il recommanderait "que ceux qui financent Antifa fassent l'objet d'une enquête approfondie, conformément aux normes juridiques les plus strictes".

Cependant, les implications légales de cette déclaration restent incertaines. Des experts ont rappelé qu'Antifa constitue davantage un mouvement idéologique décentralisé qu'une organisation structurée avec une hiérarchie claire, ce qui complique sa classification juridique.

L'assassinat de Charlie Kirk a eu lieu le 10 septembre 2025 lors d'un meeting en plein air sur le campus de l'université d'Utah Valley, dans l'Utah. Activiste clé dans le dispositif MAGA à la tête de la puissante organisation de jeunesse Turning Point USA, Charlie Kirk a été assassiné à l'âge de 31 ans.

Tandis qu'il s'adressait à la foule au sujet de la violence par armes à feu, le militant républicain Charlie Kirk a été victime d'un tir fatal. Le suspect, identifié comme Tyler Robinson, a été arrêté après qu'un proche de sa famille a contacté les autorités. Il est décrit comme un élève brillant élevé dans la foi mormone par des parents républicains, qui se serait radicalisé.

Cette décision de Trump s'inscrit dans un contexte de montée des tensions politiques aux États-Unis. La Maison-Blanche avait annoncé en début de semaine son intention de réprimer ce qu'elle qualifie de "terrorisme intérieur" de gauche après l'assassinat de Charlie Kirk. Le vice-président J.D. Vance a imputé le meurtre à ce qu'il qualifie de « radicalisation politique de gauche » lors d'une interview à Fox News, annonçant que l'administration travaillait pour traiter les « réseaux de financement de la violence de gauche » comme des organisations terroristes.

En 2020, dans le contexte des manifestations suivant la mort de George Floyd, Donald Trump avait déjà menacé de classifier Antifa comme organisation terroriste. Ce mouvement, abréviation d'"antifascisme", trouve ses origines dans l'Allemagne des années 1930, où des organisations antifascistes tentaient d'empêcher l'ascension d'Adolf Hitler. Aujourd'hui, diverses sections du mouvement existent dans le monde entier, se concentrant aux États-Unis sur des campagnes de "justice sociale".