Mexique : les autorités démentent tout complot iranien visant l’ambassadrice d’Israël

Le gouvernement mexicain a formellement démenti toute connaissance d’un complot iranien visant à assassiner l’ambassadrice d’Israël à Mexico, Einat Kranz Neiger, après les révélations de Washington et de Jérusalem.

Dans un communiqué conjoint, les ministères mexicains des Affaires étrangères et de la Sécurité ont affirmé n’avoir reçu “aucun rapport concernant une supposée tentative contre l’ambassadrice d’Israël”. Le texte souligne que le Mexique “maintient une communication fluide avec toutes les représentations diplomatiques accréditées” et réaffirme “sa collaboration coordonnée et respectueuse, dans le cadre de la souveraineté nationale, avec tous les services de sécurité partenaires”.

Les déclarations mexicaines interviennent après qu’un haut responsable américain et le ministère israélien des Affaires étrangères ont affirmé qu’un officier du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) avait planifié l’assassinat de la diplomate.

L’ambassade d’Iran au Mexique a, pour sa part, rejeté avec véhémence ces accusations, qualifiant l’affaire de “pure invention médiatique”. Sur le réseau X, elle a dénoncé “un grand mensonge visant à nuire aux relations amicales et historiques entre le Mexique et l’Iran”.

Cette affaire met en lumière les tensions croissantes entre Téhéran, Washington et Jérusalem, sur fond d’activités présumées du renseignement iranien en Amérique latine. Le Mexique, soucieux de préserver sa neutralité diplomatique, a réaffirmé sa volonté de coopération “dans le plein respect du droit international”.