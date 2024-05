Mexique : neuf morts et une cinquantaine de blessés dans l'effondrement d'une estrade lors d'un meeting électoral

Au moins neuf personnes ont été tuées et une cinquantaine blessées au Mexique dans l'effondrement d'une estrade lors d'un rassemblement électoral dans la ville de San Pedro, dans le nord-est du pays.

https://twitter.com/i/web/status/1793474943012987044 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Selon les médias mexicains, la scène s'est effondrée à cause de vents violents soudains. Sur les images de la catastrophe publiées sur les réseaux sociaux, on voit les poteaux d'éclairage tomber à cause des rafales de vent et entraîner l'effondrement de l'installation.

Le candidat à la présidentielle Jorge Álvarez, à l'origine de l'organisation du meeting, a réussi à descendre de la scène à temps et déclaré qu'il n'avait pas été blessé lors de l'incident.

Le gouverneur de la province, Samuel Garcia, a appelé la population à rester chez elle en raison des vents violents, et a indiqué qu'il était en contact avec les familles des blessés. "Je me suis rendu sur les lieux de l'accident et je me rends maintenant dans les hôpitaux pour soutenir les blessés et leurs familles", a-t-il déclaré. "Si vous le pouvez, évitez de sortir de chez vous, car il y a une tempête et des vents inhabituels. Je continuerai à vous tenir au courant de tout développement."