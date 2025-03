Miami Beach veut fermer un cinéma pour avoir projeté le documentaire "No Other Land"

La municipalité de Miami Beach a annoncé son intention de résilier le bail du cinéma O Cinema et de lui retirer ses subventions après la projection du documentaire israélo-palestinien "No Other Land", récemment oscarisé. Dans un message aux résidents, le maire Steven Meiner a qualifié le film d'"attaque propagandiste unilatérale et mensongère contre le peuple juif, incompatible avec les valeurs de notre ville". Cette décision survient dans une municipalité à forte population juive et israélienne.

Le documentaire, récompensé aux Oscars, montre la démolition de villages palestiniens au sud de la Cisjordanie par l'armée israélienne. Meiner avait initialement fait pression sur l'O Cinema pour annuler les projections. Malgré une première annulation, la salle a finalement maintenu ses séances comme prévu.

En réponse, le maire a annoncé qu'il présenterait un projet de loi pour résilier le bail du cinéma – qui opère dans un bâtiment municipal – et retirer le reste des financements.

Cette initiative a suscité des critiques, notamment de la section floridienne de l'Union américaine pour les libertés civiles (ACLU). "Le gouvernement n'a pas le droit de choisir quels points de vue le public est autorisé à entendre", a déclaré Daniel Tilley, directeur juridique de l'organisation.

La commissaire municipale Kristen Rosen Gonzalez, bien que partageant l'opinion de Meiner, a mis en garde contre les risques juridiques de cette décision. Elle a suggéré plutôt de projeter également des films présentant une perspective différente, comme "Screams Before Silence", documentaire sur les femmes israéliennes agressées par des terroristes du Hamas le 7 octobre 2023.