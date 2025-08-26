Microsoft sollicite le FBI face aux protestations pro-palestiniennes de ses employés

Articles recommandés -

Microsoft est au cœur d’une polémique après des révélations publiées par Bloomberg ce mardi. Selon le média américain, le géant du logiciel aurait sollicité l’aide du FBI pour surveiller et contenir des manifestations pro-palestiniennes menées par certains de ses employés aux États-Unis.

D’après des documents internes et des témoignages cités, la firme aurait coopéré avec les autorités locales afin d’empêcher certains rassemblements, tout en filtrant les communications internes. Des courriels contenant des termes comme « Gaza » auraient été signalés, des publications internes supprimées et plusieurs employés suspendus ou licenciés pour avoir perturbé des événements officiels de l’entreprise.

La semaine dernière, des dizaines de salariés avaient manifesté sur le campus de Redmond, dans l’État de Washington, pour dénoncer l’utilisation présumée de la plateforme « Azure » par Tsahal dans ses opérations à Gaza et pour la surveillance de Palestiniens. Certains pancartes affichaient : « Rejoignez l’intifada des travailleurs – pas de travail pour un génocide » ou encore « La place des enfants martyrs palestiniens ». L’action, organisée par le collectif No Azure for Genocide, a duré deux heures avant d’être dispersée par la police. Ce mouvement s’inscrit dans un contexte tendu : plusieurs sources affirment que l’unité 8200 du renseignement militaire israélien aurait stocké d’innombrables enregistrements de conversations téléphoniques de Palestiniens via Azure. Microsoft a démenti toute utilisation de ses technologies à des fins de ciblage ou de surveillance de civils. La firme assure « n’avoir trouvé aucune preuve » que ses outils de cloud et d’intelligence artificielle aient servi à nuire directement à des personnes dans le cadre du conflit à Gaza.