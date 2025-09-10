Mort de Charlie Kirk, influenceur conservateur et fervent soutien d’Israël, après une fusillade dans l’Utah

Articles recommandés -

Charlie Kirk, figure emblématique de la droite conservatrice américaine et ardent défenseur d’Israël, a été assassiné mercredi 10 septembre après avoir été grièvement blessé par balle lors d’un événement à l’Université de l’Utah Valley, à Orem. Âgé de 31 ans, il était le fondateur de Turning Point USA, un mouvement qui a mobilisé des milliers de jeunes en faveur des idées conservatrices et pro-Trump.

L’incident s’est produit alors que Kirk débutait un discours dans le cadre de sa tournée intitulée American Comeback. Selon les premières images, une seule détonation a retenti, atteignant Kirk au cou, semant la panique dans la salle. Transporté d’urgence à l’hôpital, il a finalement succombé à ses blessures.

Le président Donald Trump, proche de Kirk, a confirmé la nouvelle sur son réseau Truth Social, le qualifiant de « grand, et même légendaire Charlie Kirk », ajoutant qu’« aucun homme n’avait mieux compris la jeunesse américaine ». La fusillade a provoqué une vague d’émotion et de condamnations à travers le pays. Des responsables politiques des deux camps, républicains comme démocrates, ont dénoncé un acte de « violence politique insupportable ». Le gouverneur de Californie Gavin Newsom a appelé à « rejeter la violence sous toutes ses formes », tandis que le sénateur de l’Utah Mike Lee et le gouverneur Spencer Cox ont exprimé leur soutien à la famille du défunt. En Israël, où Kirk s’était rendu à plusieurs reprises, les réactions ont été tout aussi vives. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a écrit sur X : « Prières pour @charliekirk11 », tandis que le ministre des Affaires de la Diaspora, Amichai Chikli, a exprimé sa profonde tristesse.

Charlie Kirk était connu pour ses prises de position fermes contre le wokisme et la gauche américaine. Son organisation entretenait des liens étroits avec des associations pro-israéliennes et accueillait régulièrement des conférenciers israéliens. Sa mort marque la disparition d’une voix influente du conservatisme américain et d’un allié majeur d’Israël sur la scène internationale.