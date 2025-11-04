Mort de l'ancien vice-président américain Dick Cheney à l'âge de 84 ans

L’ancien vice-président américain Dick Cheney est décédé à l’âge de 84 ans, a annoncé sa famille dans un communiqué. Figure majeure du Parti républicain, Cheney est surtout connu comme l’un des architectes de la « guerre contre le terrorisme » lancée après le 11 septembre, qui a conduit à l’intervention américaine contestée en Irak.

Originaire du Wyoming, Cheney a siégé aux côtés du président George W. Bush pendant deux mandats, de 2001 à 2009, et était considéré comme le vice-président le plus influent de l’histoire moderne des États-Unis. Conservateur convaincu, il s’était distancé ces dernières années du parti républicain, critiquant vivement Donald Trump qu’il qualifiait de « lâche » et de "plus grande menace" pour les Etats-Unis.

Dans un geste marquant, il avait ainsi voté lors de l’élection présidentielle de 2024 pour la candidate démocrate Kamala Harris, en signe de protestation contre l’évolution du Parti républicain vers un populisme qu’il jugeait contraire à ses convictions.

En 2011, Cheney estimait déjà qu’Israël finirait par frapper les installations nucléaires iraniennes. Il avait également affirmé avoir conseillé à George W. Bush d’attaquer le réacteur nucléaire de Deir ez-Zor en Syrie, que l’État hébreu a finalement détruit en 2007.

L'ancien vice-président a longtemps souffert de problèmes cardiovasculaires et avait survécu à plusieurs crises cardiaques. En 2012, il avait bénéficié d’une transplantation cardiaque, qu’il avait décrite comme un véritable « don de la vie » dans une interview deux ans plus tard.