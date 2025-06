Municipales de New York : Zohran Mamdani, le candidat pro-BDS qui veut arrêter Netanyahou

Zohran Mamdani, 33 ans, partisan du mouvement BDS et opposant déclaré à la politique israélienne, s'est imposé comme le principal rival d'Andrew Cuomo dans la primaire démocrate pour la mairie de New York, a rapporté vendredi le site Ynet. Le membre de l'Assemblée de l'État, qui soutient ouvertement le boycott d'Israël et a proposé une loi interdisant le financement des colonies, talonne l'ancien gouverneur démocrate dans les sondages. Lors du premier débat de la primaire démocrate mercredi, Cuomo n'a pas manqué de l'attaquer sur ses positions concernant Israël. "Il n'ira pas en Israël. C'est ce qu'il essaie de dire", a lancé l'ancien gouverneur de l'État de New York.

Mamdani est resté imperturbable : "Je soutiendrai les Juifs new-yorkais et je les rencontrerai dans les cinq arrondissements. Pas dans un pays étranger." Interrogé sur son soutien au droit d'Israël à exister comme État juif, il a répondu : "Je crois qu'Israël devrait exister - comme un État avec des droits égaux pour tous." Quelques heures après le débat, Alexandria Ocasio-Cortez a apporté son soutien à Mamdani, le qualifiant de candidat capable de "construire une coalition de New-Yorkais de la classe ouvrière". Cette endorsement marque une riposte directe aux attaques subies par le candidat sur ses positions israéliennes.

Né à Kampala en Ouganda, Mamdani a immigé à New York à l'âge de sept ans. Son père, professeur Mahmood Mamdani, est un critique reconnu du sionisme à l'université Columbia. Sa mère, Mira Nair, réalisatrice primée, avait refusé en 2013 une invitation du festival international du film de Haïfa, qualifiant Israël d'"État d'apartheid". Il a participé à des grèves de la faim aux côtés de l'actrice Cynthia Nixon et a annoncé qu'il ordonnerait l'arrestation de Benjamin Netanyahou si celui-ci se rendait à New York.

La primaire démocrate aura lieu le 24 juin. Dans les sondages actuels, Cuomo mène avec 35% contre 23% pour Mamdani, qui bénéficie d'un fort soutien chez les 18-34 ans.