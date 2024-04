"N’allez pas à Haïfa" : Joe Biden confond la ville du nord d’Israël avec Rafah

Le président américain Joe Biden a confondu Haïfa, la grande ville portuaire du nord d’Israël avec Rafah (prononcée en hébreu Hafiah), dans le sud de la bande de Gaza, lors d’une interview accordée au réseau américain Nexstar Media. "J'ai dit clairement aux Israéliens : n’allez pas à Haïfa", a-t-il déclaré en voulant réitérer sa position ferme au sujet d’une offensive terrestre israélienne dans la ville frontalière de l’Égypte.

Yossi Zamir/FLASH90

Plus tard dans l’entretien, Biden s’est probablement rendu compte de sa méprise et changé de sujet : "Quoi qu'il en soit, regardez ce que nous avons fait récemment lors de l'attaque contre Israël", a-t-il remarqué, évoquant l’aide américaine apportée à Israël pour intercepter les missiles et drones iraniens lancés samedi soir sur l’État hébreu.

Cette nouvelle confusion s’ajoute à la longue liste de bévues commises ces derniers mois par Joe Biden. Début février, le locataire de la Maison Blanche a désigné le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi comme le "président du Mexique". Le même mois, Biden faisait référence à une conversation qu’il avait eue avec l’ancienne chancelière allemande Angela Merkel en 2021, l’appelant par erreur Helmut Kohl, le chancelier en fonction à la fin du 20e siècle, décédé en 2017.

AP Photo/Fatima Shbair

Cette erreur est survenue quelques jours seulement après qu’il a confondu François Mitterrand, décédé en 1996, et Emmanuel Macron. En juin dernier, Biden mélangeait Ukraine et Irak : "Le président russe Vladimir Poutine est en train de perdre la guerre en Irak", avait-il alors dit.

L'âge et les gaffes de Joe Biden, candidat à sa succession en novembre prochain, font régulièrement l'objet des moqueries de son principal adversaire, Donald Trump. Hillary Clinton avait elle aussi affirmé que Joe Biden était "trop vieux" pour se représenter.