Naama Levy, ex-otage du Hamas : "La diplomatie m’a libérée, elle doit sauver les autres otages"

Lors d’un événement organisé à New York en marge de l’Assemblée générale des Nations unies, l’ancienne otage du Hamas Naama Levy a lancé un appel aux diplomates du monde entier pour la libération des otages toujours détenus à Gaza.

« Il n’y a pas de crise plus urgente à résoudre. La diplomatie et les négociations m’ont ramenée à la vie, elles doivent maintenant sauver ceux qui peuvent encore l’être », a-t-elle déclaré, les larmes aux yeux. Libérée en janvier lors d’un accord de trêve, Levy a raconté les horreurs vécues pendant sa captivité : malnutrition, blessures non soignées et peur constante de mourir. Elle a décrit la terreur des déplacements forcés sous le feu des combats et l’enfer des tunnels, « vides d’oxygène », où chaque respiration devenait une lutte.

Levy a exhorté la communauté internationale à agir rapidement : « Sauvez ces vies innocentes. Quand vous le faites, c’est comme si vous sauviez le monde entier. »

Israël était représenté par son ambassadeur à l’ONU, Danny Danon, qui a salué son courage tout en dénonçant le silence de l’organisation face au drame des otages. « Les terroristes ne relâchent les captifs que sous une réelle pression militaire, diplomatique et du renseignement », a-t-il affirmé.

Ronen et Orna Neutra, parents d’Omer Neutra, un soldat américano-israélien tué le 7 octobre 2023 dont le corps est toujours à Gaza, ont également pris la parole. Ils ont critiqué une récente frappe israélienne au Qatar, estimant qu’elle avait saboté les négociations en cours. À ce jour, 48 otages sont encore retenus à Gaza, dont une vingtaine seraient en vie, selon les autorités israéliennes.