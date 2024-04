Netanyahou "a été critiqué à juste titre" pour les massacres du 7 octobre (Trump)

Donald Trump a réitéré ses critiques à l'égard du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou dans une interview publiée mardi, affirmant que le dirigeant "a été critiqué à juste titre pour ce qui s'est passé le 7 octobre".

L'ancien président a déclaré que l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre "n'aurait jamais dû avoir lieu" et a reproché à M. Netanyahou de ne pas l'avoir vue venir, ajoutant qu'il pense que cela a eu un "impact profond" sur le dirigeant israélien. Quelques jours après l'attaque, M. Trump avait reproché à M. Netanyahou de ne pas s'être préparé. "Ils disposent des équipements les plus sophistiqués. Ils avaient tout ce qu'il fallait pour l'arrêter", a affirmé M. Trump lors d'une interview accordée au magazine TIME. "Et beaucoup de gens le savaient, vous savez, des milliers et des milliers de gens le savaient, mais Israël ne le savait pas, et je pense qu'il est très fortement blâmé pour cela". Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, Donald Trump s'est montré de plus en plus critique à l'égard du dirigeant israélien, ce qui constitue une différence frappante pour l'ancien président qui s'est longtemps présenté comme un défenseur loyal d'Israël. Au début du mois, M. Trump a déclaré qu'Israël était en train de "perdre la guerre des relations publiques" dans sa gestion de la guerre à Gaza en raison de ses publications sur les réseaux sociaux montrant des images de destruction.

Donald Trump a également rappelé qu'à l'époque où il était président, en janvier 2020, une opération américaine visant à assassiner le général iranien Qassem Soleimani aurait dû être conduite conjointement avec Israël, jusqu'à ce que Netanyahou se retire à la dernière seconde. "J'ai eu une mauvaise expérience avec Bibi", a déclaré M. Trump. "C'est quelque chose que je n'ai jamais oublié."