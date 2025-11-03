"Netanyahou n'est pas bien traité par la justice israélienne et nous allons l'aider", déclare Trump

Le président américain Donald Trump a accordé une interview à l'émission "60 Minutes" diffusée dimanche soir. De retour vendredi d'une tournée en Asie, le président a abordé les grands dossiers de politique étrangère de son administration : la guerre à Gaza, ses relations avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou, l'Iran et le monde arabe.

Interrogé sur la libération des otages, Donald Trump a affirmé que les États-Unis avaient "réussi à les faire évacuer tous", et assuré que le cessez-le-feu était "solide". Le président a réitéré son message de fermeté face au Hamas : "Ils savent que s'ils ne se comportent pas correctement, ils seront immédiatement anéantis", a-t-il déclaré, ajoutant que si lui décidait de désarmer l'organisation, l'opération serait menée tambour battant. "Si je veux qu'ils désarment, je ferai en sorte que cela se fasse très vite", a-t-il martelé.

Donald Trump a ensuite longuement évoqué sa relation avec Benjamin Netanyahou, couvrant le Premier ministre israélien d'éloges. Il a toutefois précisé avoir dû "le pousser un peu ici et là" pendant la guerre. "Je n'ai pas aimé certaines choses qu'il a faites. J'au dû le pousser un peu, et ce n'est pas quelqu'un qui a l'habitude d'être bousculé." Le président a poursuivi en disant qu'il était un "type talentueux, le genre dont Israël a besoin en ce moment".

Le président américain n'a pas hésité à critiquer ouvertement le système judiciaire israélien, estimant que Netanyahou était victime d'un traitement injuste. "Il est jugé pour certaines choses et je ne pense pas qu'il soit bien traité. Je pense que nous devons nous impliquer un peu pour l'aider, car je trouve cela très injuste", a-t-il affirmé.

Lors de sa récente visite en Israël et de son discours à la Knesset à l'occasion de la libération des otages, Donald Trump s'était déjà ingéré dans le dossier des procès visant Benjamin Netanyahou, demandant au président Hezog de lui accorder sa grâce.