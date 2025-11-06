New Jersey : deux suspects arrêtés pour planification d'attentats ciblant la communauté juive

Les autorités du New Jersey ont interpellé et inculpé mercredi deux individus soupçonnés d'avoir planifié des attaques antisémites et d'avoir des liens avec l'organisation État islamique, a annoncé la procureure par intérim du New Jersey. Les deux suspects seraient également liés à la cellule terroriste à l'origine du complot terroriste d'Halloween déjoué à Dearborn, dans le Michigan.

Le premier suspect a été inculpé de complot en vue de fournir un soutien matériel à une organisation terroriste désignée. Le second fait face à des accusations de transmission de menaces antisémites violentes visant des individus « dans le New Jersey et au-delà », selon les précisions apportées par Habba.

La plainte déposée contre les deux hommes révèle qu'ils utilisaient des applications de messagerie cryptée pour organiser leur départ vers la Syrie. Leur plan consistait à transiter par la Turquie afin de rejoindre les rangs de l'État islamique en tant qu'agents terroristes actifs.

Selon la plainte, les suspects ont échangé de nombreux messages portant sur des plans de voyage détaillés, un entraînement physique spécifique, l'acquisition d'armes à feu et d'engins explosifs improvisés, ainsi que des méthodes pour échapper à la surveillance des forces de l'ordre. Les deux hommes avaient formellement prêté allégeance à l'État islamique et préparaient des actes terroristes sur le territoire américain.

Les échanges entre les deux individus comprenaient notamment une photographie de l'un des suspects posant debout devant un drapeau de l'EI en tenant un couteau, ainsi qu'une image de l'autre portant un bandeau de l'organisation terroriste.

La procureure générale par intérim a lancé un avertissement sans équivoque lors de son annonce. L'acte d'accusation décrit un schéma de messages antisémites prônant la violence, accompagnés d'images et d'achats révélateurs de préparatifs d'attentat terroriste. Les enquêteurs ont notamment découvert la possession d'une collection de couteaux et d'épées, d'équipement tactique, ainsi que des images de l'un des suspects s'entraînant dans un stand de tir.

Le premier suspect a été appréhendé mardi à l'aéroport international Newark Liberty. Les autorités qui le surveillaient ont remarqué qu'il avait avancé son vol pour la Turquie, déclenchant son arrestation immédiate. Le second individu a été arrêté à son domicile dans le New Jersey lors d'une opération coordonnée.