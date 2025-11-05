New York : 33 % des électeurs juifs ont voté pour Zohran Mamdani

L'élection de Zohran Mamdani, devenu mardi soir le premier maire musulman de New York, révèle des fractures marquées au sein des différents groupes religieux de la ville, selon un sondage CNN publié ce mercredi.

Le candidat démocrate a remporté l’élection en s’appuyant principalement sur le soutien des électeurs sans affiliation religieuse, qui représentaient 24 % de l’électorat et ont voté à 75 % en sa faveur.

En revanche, Mamdani n’a pas réussi à obtenir la majorité dans les trois principaux groupes religieux de la ville. Les Juifs, représentant 15 % des électeurs religieux, ont largement soutenu son rival Andrew Cuomo, avec 63 % des voix contre 33 % pour Mamdani. Le candidat républicain Curtis Sliwa a quant à lui recueilli 3 % du vote juif.

Par ailleurs, Mamdani a également perdu le vote catholique, qui représente la plus grande part de l’électorat (27 %), avec 53 % des voix pour Cuomo, 14 % pour Sliwa et seulement 33 % pour Mamdani. Les électeurs protestants et autres chrétiens ont constitué 21 % de l’électorat.

La victoire de Mamdani illustre ainsi un soutien électoral concentré sur les citoyens sans affiliation religieuse, alors que les blocs religieux traditionnels restent majoritairement acquis à son principal concurrent démocrate.