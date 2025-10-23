New York aux prises avec une vague d'antisémitisme sans précédent

L'Anti-Defamation League (ADL) a publié mercredi une mise à jour alarmante sur la montée de l'antisémitisme à New York. En 2025, des centaines de cas de harcèlement, de vandalisme et de violences physiques contre des membres de la communauté juive ont déjà été enregistrés dans les cinq arrondissements de la ville.

Le Centre d'étude de l'organisation avertit que ces événements augmentent en fréquence et en intensité, poursuivant la tendance record de 2024, année où New York était en tête du nombre d'incidents antisémites aux États-Unis avec 976 cas recensés.

"L'ampleur et le nombre d'actes antisémites à New York cette année sont profondément préoccupants", a déclaré Scott Richman, directeur régional New York/New Jersey de l'ADL. "Des attaques violentes contre des personnes se déclarant juives aux menaces contre les synagogues, en passant par les discours déshumanisants sur les campus, l'antisémitisme n'est plus caché, il est exprimé au grand jour et crée un sentiment d'insécurité chez les Juifs new-yorkais, dans l'un des plus importants centres de la vie juive au monde."

Parmi les menaces récentes figure un agresseur se présentant comme la "réincarnation d'Adolf Hitler" et un complot visant à "massacrer" des Juifs dans un centre religieux de Brooklyn. En 2024, 157 incidents ont visé des synagogues, des centres communautaires juifs et d'autres lieux de vie communautaire – une tendance qui se poursuit cette année.

Les statistiques révèlent une discrimination particulièrement marquée : plus de la moitié des attaques antisémites de 2024 ont visé des victimes identifiées comme Haredi, qui ne représentent pourtant qu'environ 20 % de la population juive de la ville.

En février 2025, trois attaques distinctes contre des Juifs Haredi ont eu lieu en 48 heures. En juin, un homme observant le shabbat a été battu jusqu'à perdre connaissance tandis que son agresseur criait des propos sur Gaza.

L'effet Gaza : une explosion des incidents liés à Israël

Les chiffres témoignent d'une politisation croissante de l'antisémitisme : les incidents liés à Israël sont passés de 5 % en 2022 à 58 % en 2024, une tendance qui se poursuit en 2025. Les manifestations de cette année ont été marquées par des chants appelant à "brûler Tel Aviv ", la glorification de terroristes et des pancartes prônant la "mondialisation de l'Intifada".

La situation est particulièrement préoccupante dans les universités : 191 incidents se sont produits sur les campus new-yorkais en 2024, dont 53 à l'Université Columbia – le nombre le plus élevé de toutes les institutions américaines. Parmi les incidents de 2025 figurent la distribution de tracts appelant les étudiants à "écraser le sionisme" et le vandalisme d'une salle de prière juive.

Jonathan Greenblatt, directeur exécutif mondial de l'ADL, appelle les élus municipaux à prendre leurs reponsabilités: "Ce que nous constatons à New York est tout simplement choquant, et la communauté juive a besoin que tous les élus prennent position et rendent des comptes."