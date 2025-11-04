New York aux urnes : Trump menace de couper les fonds fédéraux à la ville si Zohran Mamdani est élu

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi qu'il restreindrait drastiquement les fonds fédéraux destinés à la ville de New York si le candidat démocrate Zohran Mamdani remportait les élections municipales de mardi, exhortant à voter pour l'ancien gouverneur Andrew Cuomo. Si Mamdani remporte l'élection, a déclaré Trump sur Truth Social, il est « fort peu probable que je contribue avec des fonds fédéraux, autre que le strict minimum requis ».

Cette intervention présidentielle intervient à la veille d'un scrutin où les sondages montrent Mamdani en tête face à Cuomo, qui se présente comme indépendant après sa défaite lors des primaires démocrates, et au candidat républicain Curtis Sliwa.

Trump a également exhorté les électeurs à ne pas donner leurs voix à Sliwa - bon dernier dans les sondages -, estimant qu'un vote pour le candidat républicain ne ferait que favoriser Mamdani.

« Que vous appréciez ou non Andrew Cuomo, vous n'avez pas vraiment le choix. Vous devez voter pour lui et espérer qu'il fera un excellent travail », a écrit le président sur son réseau social. Tout au long de la campagne, les républicains ont vivement attaqué la candidature de Mamdani, Trump qualifiant celui qui se décrit comme un socialiste démocrate de « communiste ».

Membre de l'assemblée d'État né en Ouganda, Mamdani a surpris les observateurs politiques le 24 juin en remportant une victoire confortable lors des primaires démocrates.

Son programme politique prévoit notamment l'augmentation des impôts sur les populations les plus aisées de New York, la hausse du taux d'imposition des sociétés, le gel des loyers des appartements à loyer contrôlé et l'accroissement du nombre de logements sociaux – des mesures qui inquiètent le milieu financier new-yorkais.

Son ascension présente à la fois des risques et des avantages pour le Parti démocrate national, qui reconnaît la nécessité de séduire les jeunes électeurs mais redoute les attaques républicaines concernant l'activisme anti-israélien de Mamdani et son positionnement de socialiste démocrate.