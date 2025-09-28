New York : Eric Adams se retire de la course à la mairie, un coup de pouce pour Andrew Cuomo face à Mamdani

Le maire de New York, Eric Adams, a annoncé qu’il renonçait à briguer un nouveau mandat, bouleversant ainsi la course municipale. Cette décision profite à l’ancien gouverneur Andrew Cuomo, fervent soutien d’Israël, face au candidat Zohran Mamdani, ouvertement critique envers l’État hébreu.

Adams, en difficulté dans les sondages où il ne dépassait pas la troisième place, était affaibli par ses relations controversées avec l’administration Trump et des soupçons de corruption visant son entourage. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, il a expliqué que la pression médiatique et la décision de la commission électorale municipale de bloquer plusieurs millions de dollars de financements publics rendaient sa campagne intenable.

« Malgré tout ce que nous avons accompli, je ne peux pas continuer », a-t-il déclaré, dénonçant des « spéculations incessantes » autour de son avenir. Il a affirmé avoir été « accusé à tort » dans son affaire judiciaire, mais a assuré qu’il referait « le choix de se battre pour New York ».

Son retrait change profondément l’équilibre des forces. Cuomo, dont le retour politique semblait improbable il y a encore quelques mois, se retrouve désormais en position de rassembler l’électorat modéré et pro-israélien. Face à lui, Mamdani, figure montante de la gauche new-yorkaise, conserve une base militante mobilisée mais polarisante. L’affrontement entre les deux hommes pourrait devenir un test national sur l’avenir du Parti démocrate entre centrisme pragmatique et radicalisme progressiste.