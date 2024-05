New York : fausses alertes à la bombe dans plusieurs synagogues

Au moins trois synagogues et un musée de New York ont reçu des alertes à la bombe samedi, sans qu’aucune n’ait été jugée crédible par la police de la ville. "Il s'agit d'une tentative évidente de semer la peur dans la communauté juive. Cela ne peut être accepté", a déclaré le président de l'arrondissement de Manhattan, Mark D. Levine.

Plusieurs menaces ont été reçues samedi, notamment une alerte à la bombe envoyée par email au musée de Brooklyn et une autre à une synagogue de Brooklyn Heights, mais aucun engin explosif n'a été détecté. Deux synagogues de Manhattan ont également reçu des alertes à la bombe, dont une a été évacuée de ses 250 fidèles, sans que rien ne soit trouvé.

"Nous surveillons activement un certain nombre d'alertes à la bombe dans des synagogues de New York. Il a été établi que les menaces n'étaient pas crédibles, mais nous ne tolérerons pas que des individus sèment la peur et l'antisémitisme. Les responsables doivent être tenus de répondre de leurs actes méprisables", a pour sa part déclaré la gouverneure de l'État de New York, Kathy Hochul.

AP /Joshua Bessex

New York a connu une recrudescence des incidents antisémites depuis les attaques sanglantes du Hamas le 7 octobre et la guerre qui a suivi. Le mois dernier, le maire Eric Adams a demandé au département de la police de renforcer la sécurité autour des institutions juives de la ville à la suite de l'attaque de drones et de missiles iraniens contre Israël. Il avait souligné à l'époque qu'il n'y avait pas de menace directe pour les institutions juives de la ville de New York et que la décision de renforcer la sécurité avait été prise à titre de précaution.