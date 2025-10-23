New York : le candidat démocrate Zohran Mamdani accusé de complaisance envers « le jihad global »

À quelques jours de l'élection municipale du 4 novembre la course à la mairie de New York prend un tour particulièrement virulent. Zohran Mamdani, démocrate socialiste favori dans les sondages fait face à des accusations incendiaires de la part de ses adversaires politiques.

Lors du deuxième débat télévisé entre candidats à la mairie, les attaques se sont multipliées contre le frontrunner. Après que l'ancien gouverneur de New York Andrew Cuomo l'a accusé de ne pas condamner « l'intifada mondialisée », le candidat républicain Curtis Sliwa est allé plus loin, l'accusant de soutenir « le jihad global ».

Mamdani a fermement rejeté ces accusations : « Il y a de la place pour des désaccords sur de nombreuses positions et politiques. Mais je veux rétablir la vérité : je n'ai jamais, pas une seule fois, exprimé mon soutien au jihad global. Ce n'est pas quelque chose que j'ai dit, et pourtant on continue de me l'attribuer. Franchement, je pense que cela a beaucoup à voir avec le fait que je suis le premier candidat musulman sur le point de remporter cette élection. »

Le candidat, porté par une mobilisation massive de la Génération Z via TikTok et les réseaux sociaux, s'est voulu rassembleur : « J'ai hâte d'être maire pour chaque personne qui appelle cette ville son foyer, pas seulement ceux qui ont voté pour moi aux primaires démocrates, mais tous les 8,5 millions de New-Yorkais. Cela inclut les New-Yorkais juifs qui peuvent avoir des préoccupations ou une opposition aux positions que j'ai partagées sur Israël et la Palestine. »

Interrogé sur Fox News il y a quelques jours concernant le rôle de Donald Trump dans les négociations de paix à Gaza, Mamdani a adopté une posture prudente qui lui a valu de nouvelles critiques : « Je pense qu'il est trop tôt pour commenter. Mais si cela s'avère durable, alors oui. »

La controverse s'est amplifiée lorsque, pressé de répondre à la question « Le Hamas doit-il déposer les armes ? » dans un contexte où le groupe terroriste a rejeté la clause clé du désarmement, Mamdani a esquivé : "Je n'ai pas d'opinion sur le Hamas", a-t-il dit, s'attirant une nouvelle fois les foudres de la majorité des électeurs juifs.

Zohran Mamdani ne cache pas son hostilité envers le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Il a réitéré lors de cette interview qu'il « épuiserait toutes les options légales » pour faire appliquer le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale (CPI) contre le chef du gouvernement israélien, accusé de crimes de guerre, promettant même son arrestation immédiate s'il posait le pied à New York.