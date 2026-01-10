New York : le maire condamne des slogans pro-Hamas après une manifestation

Le maire de New York, Zohran Mamdani, a déclaré vendredi que les slogans soutenant des organisations terroristes « n’ont pas leur place dans notre ville », au lendemain d’une manifestation pro-Hamas qui a provoqué une vive indignation dans un quartier juif du borough de Queens.

La mobilisation s’est tenue jeudi soir à Kew Gardens Hills, à l’occasion d’un rassemblement contre un événement immobilier lié à Israël organisé dans une synagogue. Des militants anti-israéliens y ont scandé des slogans tels que « Nous soutenons le Hamas », « Mort à l’armée israélienne » et des appels à l’intifada, suscitant de fortes inquiétudes au sein de la communauté juive locale. Des contre-manifestants juifs ont également lancé des insultes, contribuant à tendre davantage l’atmosphère.

Dans un premier communiqué, Mamdani s’est contenté de dénoncer des propos « inacceptables », sans mentionner explicitement le Hamas ni l’antisémitisme. Face aux critiques, il a ensuite précisé sur les réseaux sociaux que « les chants en soutien à une organisation terroriste n’ont pas leur place à New York ». Il a assuré que ses équipes restaient en contact étroit avec la police afin de garantir la sécurité des lieux de culte et le droit constitutionnel de manifester.

La réaction tardive du maire a été jugée insuffisante par de nombreux responsables politiques. La gouverneure de l’État, Kathy Hochul, a qualifié les slogans pro-Hamas de « répugnants et dangereux », tandis que plusieurs élus démocrates ont dénoncé un climat d’intimidation visant la population juive.

Le quartier de Kew Gardens Hills, qui compte une importante communauté juive orthodoxe, a vu certaines écoles et institutions religieuses suspendre leurs activités par crainte d’incidents.