New York : le maire Zohran Mamdani rencontre Steven Spielberg lors d’un échange privé

Le maire de New York, Zohran Mamdani, a rencontré lundi le réalisateur Steven Spielberg lors d’un entretien privé d’environ une heure dans l’appartement new-yorkais du cinéaste, a révélé le The New York Times. La réunion s’est tenue sur l’Upper West Side de Manhattan et n’apparaissait pas à l’agenda public du maire, bien que son cabinet en ait confirmé l’existence.

Cet échange intervient dans un contexte sensible pour Zohran Mamdani, régulièrement critiqué pour ses positions passées sur Israël et pour sa gestion des préoccupations liées à l’antisémitisme dans une ville qui abrite la plus importante communauté juive au monde. Selon le quotidien, la rencontre a été décrite par des proches comme une conversation « cordiale » et informelle destinée à faire connaissance.

Steven Spielberg, figure majeure du cinéma hollywoodien et important donateur du Parti démocrate, est engagé de longue date dans la mémoire de la Shoah et la lutte contre l’antisémitisme, notamment depuis la sortie de La Liste de Schindler en 1993. En 2024, plusieurs mois après l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023 et le déclenchement de la guerre à Gaza, il avait publiquement alerté sur la montée de l’antisémitisme, évoquant « une mécanique de l’extrémisme » à l’œuvre, notamment sur les campus universitaires.

Selon The New York Times, l’épouse du réalisateur, Kate Capshaw, ainsi que leur fils, ont également pris part à la rencontre. Aucune déclaration officielle n’a été faite sur le contenu précis des échanges.

La rencontre souligne la volonté du maire de dialoguer avec des figures influentes de la communauté juive et culturelle américaine, alors que son administration fait l’objet d’une attention accrue sur ces questions. Mamdani est par ailleurs le fils de la réalisatrice Mira Nair, elle aussi personnalité reconnue du monde du cinéma.