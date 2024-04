New York : les étudiants juifs de l'université de Columbia priés de rester éloignés du campus

Après plusieurs jours de troubles et d'actions anti-israéliennes à l'université de Columbia à New York, le rabbin de l'université a envoyé un message aux étudiants juifs leur demandant de rester à l'écart du campus jusqu'à ce qu'il soit à nouveau considéré comme sûr, a rapporté CNN.

Dans un message consulté par CNN, le rabbin a condamné les événements "terribles et tragiques" de ces derniers jours. Les événements récents "ont montré que la sécurité publique de l'université de Columbia et la police de New York ne peuvent pas garantir la sécurité des étudiants juifs face à l'antisémitisme extrême et à l'anarchie", a écrit le rabbin.

https://twitter.com/i/web/status/1781932058522030525 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Il m'est profondément pénible de vous dire que je vous recommande vivement de rentrer chez vous dès que possible et d'y rester jusqu'à ce que la situation à l'intérieur et autour du campus se soit considérablement améliorée", poursuit le message. "Il ne nous appartient pas, en tant que juifs, d'assurer notre propre sécurité sur le campus. Personne ne devrait avoir à endurer un tel niveau de haine, et encore moins à l'école". Les troubles actuels à Columbia ont commencé lorsque l'université a demandé à la police de démanteler un "campement de solidarité avec Gaza" installé par des étudiants dans l'enceinte de l'université. Plus de 100 personnes ont été arrêtées lors du démantèlement du campement et les manifestations anti-israéliennes se poursuivent depuis lors.